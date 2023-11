Parità di trattamento per i dipendenti inviati per la faschion week di Parigi

La domanda

Un’azienda artigianale nel settore tessile, nello specifico operante nell’ambito della moda, si reca annualmente a Parigi per presentare la propria collezione alla fashion week. Per i lavoratori dipendenti impegnati in questo evento come ci si deve comportare? Qual è la procedura corretta da seguire? Si deve garantire la retribuzione legale francese (se quella italiana fosse inferiore)?