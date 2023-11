Part time ciclico, domande dal 13 novembre di M.Pri.

Si amplia la platea perché rileva il periodo di sospensione e non il tipo di lavoro parziale. Riaperti i termini per il 2022









L’indennità di 550 euro introdotta dal decreto Aiuti per il 2022 e replicata per il 2023 dal Dl 145/2023 va intesa a beneficio dei «titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane...