Part-time, retribuzione del lavoro supplementare e straordinario

Lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili – Pagamento di una maggiorazione della retribuzione per le sole ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori a tempo parziale oltre l'orario di lavoro normale fissato per i lavoratori a tempo pieno



Una normativa nazionale in forza della quale il pagamento della maggiorazione retributiva per ore straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore di lavoro effettuate oltre l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile costituisce un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale nonché, se è dimostrato che tale normativa svantaggia in proporzione significativamente maggiore le persone di sesso femminile rispetto a persone di sesso maschile, una discriminazione indiretta fondata sul sesso.