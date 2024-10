Patente a crediti: Dvr e Rspp per ogni sede e datore di lavoro

A meno di una settimana dall’entrata in vigore della patente a crediti, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) pubblica le prime Faq, rispondendo ad alcuni dei quesiti più frequenti. Nello specifico, vengono affrontate tre tematiche: le modalità e le tempistiche di richiesta della patente, l’esclusione dal possesso della patente per le imprese titolari di attestazione di qualificazione Soa e i requisiti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attraverso la pubblicazione...