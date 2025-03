Pensionati all’estero, continua l’operazione di verifica dell’esistenza in vita

È stata varata l’operazione della verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero per gli anni 2025 e 2026. Ne dà notizia l’Inps con il messaggio 890/2025 del 13 marzo. L’istituto, come di consueto, si affiderà per le verifiche alle strutture di Citibank.

Le operazioni sono finalizzate ad accertare l’esistenza in vita dei pensionati...