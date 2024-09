Pensioni, ritocchi con il contributivo. Alt della Lega sulle finestre

C’è uno specifico cantiere pensioni all’interno del grande cantiere della manovra 2025. Gli incontri tecnici al Mef si susseguono, quasi allo stesso ritmo delle schermaglie politiche. Proprio quello della previdenza sembra presentarsi come uno dei nodi più spinosi in vista del vertice di governo del 30 agosto. Ieri dal sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, è arrivato subito un secco no all’ipotesi di dilatare da 3 a 6-7 mesi la finestra mobile per i pensionamenti anticipati con 42 ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi