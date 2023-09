Pensioni, scende all’8% la penalità contributiva per le uscite a 58-59 anni di Marco Rogari









La strada da percorrere per rendere più flessibile in uscita il sistema pensionistico è quella degli anticipi vincolati al ricalco contributivo dell’assegno. A lasciarlo chiaramente intendere, seppure senza intervenire direttamente nel dibattito in corso, è l’Inps nel rapporto annuale presentato mercoledì. E non a caso gli esperti dell’Istituto fanno riferimento allo strumento di Opzione donna, che consente alle lavoratrici il pensionamento anticipato con appunto il “ricalcolo” del trattamento. E...