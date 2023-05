Pensioni, subito tre uscite l’anno anche per i lavoratori precoci di Marco Rogari









Già da quest’anno anche per i cosiddetti lavoratori precoci ci saranno tre finestre d’uscita verso il pensionamento anticipato, invece delle attuali due. E saranno tutte corrispondenti a quelle previste per l’Ape sociale. Ma questa non è la sola novità in materia previdenziale inserita nella bozza del decreto Lavoro. Che non contiene l’allentamento dei requisiti per l’accesso a Opzione donna, introdotti dall’ultima legge di bilancio.

Il testo corregge anche il meccanismo che regola le “ricongiunzioni...