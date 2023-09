Per il regresso dell’Inail decadenza triennale dal decreto di archiviazione di Rita Rossi

La Cassazione chiarisce che il termine non decorre dall’erogazione della rendita all’infortunato









In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine triennale di decadenza per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’Inail, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale, decorre dalla data di emissione del decreto. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza 26908/2023.

Ricordiamo qui brevemente la disciplina dell’azione di regresso. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulata a favore dei lavoratori soggetti a rischio esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro; la responsabilità, però, permane qualora lo stesso abbia riportato condanna penale legata alla fattispecie che ha generato l’infortunio (articolo 10 del Dpr 1124/1965). Indipendentemente dalla responsabilità di terzi accertate, l’Inail è tenuto a pagare le indennità per inabilità temporanea e per inabilità permanente all’infortunato.

L’azione di regresso consente all’Inail di ricevere dal datore di lavoro, che è stato ritenuto penalmente responsabile dell’evento, il rimborso delle prestazioni che sono state erogate all’infortunato. Condizione essenziale è l’esistenza di una responsabilità penale in capo al datore di lavoro o a un altro soggetto da lui delegato e il fatto deve costituire reato perseguibile d’ufficio. Con l’azione di regresso l’istituto esercita un’azione diretta e autonoma facendo valere un suo diritto espressamente previsti dalla norma. La sentenza che accerta la responsabilità penale del datore di lavoro o di un suo preposto costituisce titolo idoneo per fondare il diritto di credito dell’Inail verso la persona civilmente responsabile.

Nel caso oggetto dell’ordinanza 26908/2023, la Corte d’appello aveva negato il diritto all’Inail, basandosi sulla prescrizione della pretesa a causa del decorso del termine triennale dalla data di liquidazione della rendita a quella di proposizione del ricorso in assenza di accertamento penale sulla sussistenza del fatto-reato.

L’Inail è ricorso in Cassazione deducendo la violazione degli articoli 10, 11 e 122 del Dpr 1124/1965 in relazione al fatto che si era affermata la prescrizione dell’azione ancorandola al momento di corresponsione della rendita senza considerare che, nel caso specifico, il procedimento penale, aperto prima del decorso del triennio e cioè il 7 luglio 2004, si era concluso a seguito di proscioglimento per prescrizione del reato con decreto del 5 febbraio 2010 e il ricorso era stato notificato il 28 gennaio 2013.

La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine triennale di decadenza per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’Inail, previsto dall’articolo 112, comma 5, del Dpr 1124/1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione del decreto. Si è infatti chiarito che «l’azione di regresso esperibile dall’Inail contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal Dpr 1124 del 1965, articolo 112 è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d’interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 409 del Codice di procedura penale, decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice» (si veda Cassazione 12631/2021; 1061/2012)

La Suprema corte va più nel dettaglio, spiegando che, in tema di azione di regresso nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, occorre avere riguardo alla distinzione tra:

le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto/reato da parte del giudice penale: in questo caso l’azione di regresso è soggetta al termine triennale di decadenza che può essere impedita con il deposito del ricorso giudiziale

le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna: in questo caso l’azione di regresso è soggetta al termine triennale di prescrizione che può essere interrotto non con il deposito bensì con la notifica del ricorso con cui l’azione viene esercitata, oppure con ogni atto idoneo alla costituzione in mora in base all’articolo 2943.

La sentenza di appello viene quindi cassata perché, pur avendo l’Inail dato atto del procedimento penale concluso con provvedimento di archiviazione, ha qualificato il termine triennale come termine di prescrizione, anziché di decadenza, ritenendo la prescrizione maturata per difetto di prova della notifica del ricorso quale atto interruttivo.