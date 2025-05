La domanda Sottopongo un quesito in merito alla normativa vigente relativa al permesso di soggiorno per motivo di integrazione. In particolare, desidero sapere se per un cittadino extracomunitario di 19 anni, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di integrazione, sia possibile attivare un contratto di lavoro subordinato e, nello specifico, se lo stesso possa accedere ad un contratto di apprendistato professionalizzante.

Il permesso di soggiorno per integrazione è rilasciato al cittadino straniero minore di età non accompagnato in Italia. Il richiamato titolo di soggiorno vuole favorire l’integrazione del minore in Italia e favorire, anche al raggiungimento della maggiore età, il suo inserimento economico sociale. La normativa vigente prevede tuttavia una serie di condizioni specifiche per l’assunzione regolare di un minore titolare di permesso per integrazione, nonché dello straniero divenuto maggiorenne che sia...