Permesso di soggiorno per stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento

Viene inserito nel TU immigrazione il nuovo art. 18-ter in base al quale non viene espulso lo straniero che contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale (reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei suoi confronti....

