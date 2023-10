Più agevole il rapporto con l’Inps di Alberto Rozza

Semplificate dall’Istituto le funzionalità di alcuni sistemi on line

L’Inps, con tre messaggi datati 29 settembre 2023 (3429, 3433 e 3434), ha reso noto che sono stati aggiornati alcuni sistemi, messi a disposizione on line, con i quali vengono gestiti i rapporti con l’istituto previdenziale, al fine si semplificarne la funzionalità.

Entrando nel dettaglio dei singoli provvedimenti amministrativi, con il messaggio 3429/2023, è stato reso noto che dal prossimo 10 ottobre sarà disponibile la nuova funzionalità smart task all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, che gestisce l’automazione delle comunicazioni bidirezionali da parte dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati, caratterizzate da un’elevata quantità di attività manuali e ripetitive.

La funzionalità ha il fine di semplificare le attività svolte quotidianamente dall’Inps per questa tipologia di richieste, tramite, ad esempio, la personalizzazione della maschera di acquisizione delle informazioni che, in base all’oggetto della richiesta, mette a disposizione e permette di valorizzare i campi necessari e di acquisire la comunicazione, in modo che la stessa possa essere elaborata automaticamente dal sistema.

La piattaforma è integrata con quella di “Comunicazione bidirezionale” per eventuali interazioni sia con l’Inps, sia con i datori di lavoro e gli intermediari abilitati.

Le stesse richieste saranno visualizzabili all’interno del “Fascicolo Elettronico del Contribuente” e anche in questo caso sarà possibile, per l’Istituto, leggere il dettaglio delle operazioni/verifiche effettuate automaticamente dal sistema di elaborazione.

Con il messaggio 3433/2023, l’Inps ha reso noto invece che è stata aggiornata l’app INPS Mobile per il lavoro domestico, prevedendo, accanto alle funzionalità già operative che consentono di comunicare l’assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro (compreso l’annullamento della stessa comunicazione) anche quelle relative alla trasformazione e alla proroga.

Per utilizzare il servizio occorre installare l’App “INPS Mobile” sul proprio smartphone o tablet e dalla Home Page accedere all’area “Famiglia” e scegliere “Lavoro domestico”, in alternativa si può selezionare il tab “Servizi” dove, nell’elenco in ordine alfabetico, è presente la medesima funzione “Lavoro domestico”.

Infine, con l’ultimo messaggio, 3434/2023, l’Istituto rende noto che è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per l’assegno sociale per il cittadino, attraverso la piattaforma on line ancora in fase sperimentale, anche agli istituti di patronato e agli altri intermediari abilitati.

La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al sessantasettesimo anno di età). La procedura, pertanto, non consente la presentazione dell’istanza prima di tale decorrenza.

La navigazione all’interno della nuova piattaforma per la presentazione della domanda è intuitiva, conseguentemente gli Istituti di patronato e/o gli intermediari autorizzati vengono guidati nella compilazione in ogni schermata. È possibile consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda.