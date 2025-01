Plurime contestazioni: è il lavoratore a dover provare che rilevano solo se considerate congiuntamente

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa a fronte di diversi episodi contestati, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione, salvo il lavoratore dimostri che solo se considerati congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 172 del 7 gennaio 2025.

Il caso trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a ...