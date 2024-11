Portale del sommerso operativo entro maggio 2025

Sei mesi per rendere pienamente operativo il portale nazionale del sommerso (Pns). Lo prevede il decreto 170/2024 del 20 novembre del ministro del Lavoro che, all’articolo 1, dà tempo fino al 30 maggio 2025 per completare le «attività volte ad assicurare l’interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale all’interno del portale nazionale del sommerso».

A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro, a cui compete la...