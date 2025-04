Premi Inail: accertamento ispettivo e prescrizione

L'Inail riepiloga le indicazioni operative in merito all'attività ispettiva, con particolare riferimento ai termini di prescrizione nel recupero dei premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo

Disciplina della prescrizione dei premi INAIL

In materia di esercizio del diritto dell'INAIL al pagamento dei premi assicurativi e relativi accessori, la fonte normativa si ritrova nell'art. 112, comma 2 del d.p.r. n. 1124/1965 e, in via generale, nell'art. 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995. Secondo l'art. 112 cit., l'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento. La...