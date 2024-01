Premi variabili individuali - La formazione come modalità di compensazione della prestazione lavorativa

Solo in presenza di contratti, accordi o regolamenti aziendali, è prospettabile offrire ai lavoratori la possibilità di iscriversi e frequentare a corsi di formazione utilizzando il plafond di Welfare Aziendale, in accordo con quanto stabilito dall’art. 100 del Tuir



I contratti di lavoro a contenuto formativo

Lavoro e formazione sono due argomenti cardine, due pilastri che deve pretendersi vadano di pari passo.

Infatti, come è noto, nel nostro paese, sono previsti contratti a cosiddetta causa mista. Si tratta di contratti in cui il sinallagma non si sostanzia soltanto nello scambio tra forza lavoro e retribuzione ma bensì in cui è presente una ulteriore componente: un piano formativo che il lavoratore deve seguire con la finalità di raggiungere una precisa professionalità.

Questi contratti sono definiti...