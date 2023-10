Premio «Imprese per la sicurezza», domande di partecipazione entro il 3 novembre di N.T.

Al via l’ottava edizione del concorso promosso da Confindustria e Inail









Al via l’VIII edizione del premio “Imprese per la sicurezza”, l’iniziativa promossa da Confindustria e Inail per la diffusione della cultura della prevenzione di infortuni e malattie professionali. Il concorso è realizzato con la collaborazione tecnica dell’Associazione premio qualità Italia (Apqi) e di Accredia, ente italiano di accreditamento, è aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi, anche non iscritte a Confindustria, con riferimento a tutti gli stabilimenti con sede in Italia. La partecipazione è consentita alle singole imprese (anche appartenenti a gruppi), ma non a gruppi di imprese o a singoli settori, funzioni o unità di un’impresa. Le aziende finaliste potranno richiedere anche la riduzione del tasso di premio Inail, con le modalità descritte sul sito dell’Istituto. Per partecipare è necessario compilare e inviare, entro le ore 14.30 del 3 novembre, i questionari online disponibili sul sito di Confindustria al link https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/iniziative-progetti/dettaglio-evento/Premio-imprese-per-la-sicurezza-viii-edizione.