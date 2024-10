Presentazione al turno con un ritardo di 40 minuti e giusta causa di licenziamento

Licenziamento disciplinare – tipizzazione contenuta nel CCNL – vincolatività – esclusione – riconduzione del fatto alla previsione contrattuale – sufficienza - esclusione



In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso in riferimento a condotte comunque rispondenti ai modelli previsti dalle fattispecie, ovvero ridotto, qualora ve ne fossero alcune non corrispondenti e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi alla verifica della riconducibilità del fatto addebitato ad una previsione contrattuale essendo tenuto a valutare in concreto la condotta e la proporzionalità della sanzione.