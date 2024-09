Principio dell'immediatezza nella contestazione disciplinare

[1] Tali principi costituiscono applicazione delle norme contenute nel Codice Civile, e segnatamente all'art. 1175 per quanto riguarda lo stato soggettivo di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni; all'art. 1375 per le obbligazioni derivanti dal contratto; all'art. 2104 per quanto riguarda le specifiche obbligazioni discendenti dal contratto di lavoro subordinato come definito dall'art. 2094 cod. civ.

[2] Ex plurimis, Cass. n. 14115/2006, che ha espresso la seguente massima di diritto: "Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

L'immediatezza della contestazione nel procedimento disciplinare costituisce elemento costitutivo del recesso per giusta causa, che deve essere verificato d'ufficio dal giudice, e una volta eccepita dal lavoratore licenziato la tardività della contestazione, fa carico al datore di lavoro l'onere di dimostrare le ragioni impeditive della tempestiva cognizione del fatto poi addebitato al dipendente."