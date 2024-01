Rafforzata la Cigs per le imprese in amministrazione straordinaria

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale (14/2024) il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024 con il quale il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 gennaio scorso, ha inteso rinvigorire talune misure, già presenti nell’ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle imprese strategiche in crisi - fra cui l’ex Ilva - prevedendo garanzie di sostegno al reddito in costanza di lavoro anche in caso di amministrazione straordinaria.

In dettaglio, l’articolo 3 del decreto d’urgenza ammette...