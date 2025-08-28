RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 32

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Ccnl Dirigenti Industria, quando è applicabile (e non) la tutela dell'art. 15
  2. Il mutamento da rito Fornero a rito ordinario è legittimo in assenza di specifici pregiudizi per la parte interessata
  3. È giustificato il licenziamento del dirigente che gonfia le trasferte anche se ciò non integra reato
  4. Legittimo il licenziamento di una dirigente che ha sbagliato le analisi finanziarie in un contesto di crisi aziendale
  5. Molestie sul luogo di lavoro, legittimo il licenziamento anche in assenza di precedenti disciplinari

