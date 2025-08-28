Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- Ccnl Dirigenti Industria, quando è applicabile (e non) la tutela dell'art. 15
- Il mutamento da rito Fornero a rito ordinario è legittimo in assenza di specifici pregiudizi per la parte interessata
- È giustificato il licenziamento del dirigente che gonfia le trasferte anche se ciò non integra reato
- Legittimo il licenziamento di una dirigente che ha sbagliato le analisi finanziarie in un contesto di crisi aziendale
- Molestie sul luogo di lavoro, legittimo il licenziamento anche in assenza di precedenti disciplinari