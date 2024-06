Regime forfetario e verifica dei presupposti di applicabilità delle “cause ostative”

Con riferimento alle “cause ostative” di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-bis e d-ter, L. 190/2014, in tema di Regime Forfetario, non possono avvalersi del regime stesso le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.