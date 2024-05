Regime impatriati: proroga di diritto per i soggetti trasferiti dal 2020

La domanda Una cittadina tedesca ha trasferito la sua residenza in Italia il 23/07/2019 e ha iniziato ad applicare il regime degli impatriati dal 2020 (secondo l’Interpello n. 956-1138/2020 questo dovrebbe essere corretto). Ha tre figli a carico e costruita una casa come abitazione principale di proprietà al 100%. Per la proroga di altri 5 anni, deve pagare il 10% tramite F24 Elide 1860 sul reddito annuo totale (senza riduzione) entro il 30/06/2025. Può ridurre il suo reddito al 50%, al 10% o anche al 5% per i secondi 5 anni?

Le disposizioni in vigore nel momento in cui è avvenuto il trasferimento della lavoratrice, art. 16 del D.Lgs. 147/2015 modificato dall’art. 5 del D.L. 34/2019, consentivano l’accesso al regime degli impatriati dall’anno fiscale in cui veniva acquisita la residenza fiscale in Italia. In presenza delle condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione del regime degli impatriati, dunque, il beneficio fiscale è stato correttamente applicato dal 2020, qualora in tale anno è stata acquisita la residenza...