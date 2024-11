Responsabile sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. La definizione, espressa nell’articolo 2, comma 1, lettera t), del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) è posta a base dalla commissione ministeriale per gli interpelli in materia di salute...

