Responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza membro del Cda di Mario Gallo

Nel caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza 38914 del 25 settembre il rappresentante sedeva anche nel consiglio di amministrazione della società









Nel corso delle ultime settimane è stato particolarmente acceso il dibattito intorno alla natura dei compiti e delle responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (r.l.s.), alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale 25 settembre 2023, n. 38914.

Infatti, la Cassazione ha confermato la condanna di un Rls per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 589 codice penale), in concorso con il datore di lavoro, pronunciata dalla corte di Appello Bari 1076/2022 che aveva, per altro, confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 2018.

In particolare, gran parte della dottrina da una prima lettura ha contestato tale indirizzo, soprattutto perché, a ben vedere, rischierebbe di far rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell’organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, cosa che, evidentemente, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di rapporto di lavoro subordinato e di salute e di sicurezza.

E sotto tale profilo va ricordato, in estrema sintesi, che la vicenda trae origine dal decesso di un lavoratore che durante le operazioni di stoccaggio delle merci era sceso dal carrello elevatore e arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari d’acciaio che gli rovinavano addosso.

Impiego del lavoratore in mansioni diverse e omessa formazione e addestramento

In particolare, era stato accertato che il lavoratore deceduto era stato assunto con mansioni d’impiegato tecnico ma, di fatto, adibito regolarmente anche a compiti di magazziniere con l’utilizzo del muletto senza, tuttavia, essere stato specificamente formato e addestrato all’uso di tale attrezzatura di lavoro, in contrasto quindi con quanto stabilisce l’articolo 71, comma 7, lettera a), del Dlgs 81/2008 ( ); per altro, dalla fase istruttoria era anche emerso dalle prove testimoniali raccolte che, in effetti, solo dopo l’incidente mortale i lavoratori avevano seguito i corsi di formazione anche relativi all’utilizzo del carrello elevatore.

La posizione del Rls e membro del CdA

In merito al Rls la Cassazione, facendo riferimento a quanto sostenuto nel ricorso difensivo, ossia che all’imputato non potevano essere addebitate delle responsabilità per l’accaduto non essendo gravato dall’obbligo giuridico d’impedire l’evento, ha osservato che l’articolo 50 del Dlgs 81/2008, nel disciplinarne le funzioni e i compiti gli attribuisce «.... un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

E, ad avviso dei Giudici di legittimità, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini i cui si è concretizzata la cooperazione colposa dell’imputato nel delitto, non avendo “... in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il P. [lavoratore deceduto] fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal T. [r.s.p.p. aziendale]”.

Proprio su questa conclusione sono stati espressi giudizi trancianti e numerose critiche sulla posizione assunta dai Giudici.

In realtà, leggendo però attentamente la sentenza in commento si rileva anche, che secondo la S.C. di Cassazione, nel caso di specie non è rilevante il fatto che l’imputato, in tale sua veste “... ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (articolo 40, codice penale) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’articolo 113 codice penale.”.

E come si rileva nella sentenza della Corte di Appello di Bari 11 marzo 2022, n. 1076/2022 (depositata l’8 agosto 2022) è stata accertata una condotta totalmente omissiva dell’imputato che, tuttavia, non rivestiva solo il ruolo di r.l.s. ma era, al tempo stesso, anche membro del Consiglio di Amministrazione della società.

Pertanto, in realtà la condanna per la morte del lavoratore è fondata sul possesso di una duplice qualità: quella, appunto, di r.l.s. e quella componente del c.d.a. dell’impresa che, tuttavia, non viene menzionata nella sentenza della Cassazione.

Si tratta, quindi, di una “sbavatura” che ha tratto diversi in inganno, anche per l’intreccio di diversi profili.

Infine, va anche osservato che, comunque, già in passato la Cassazione ha confermato la condanna del r.l.s. che ricopriva anche il ruolo di preposto (articolo 19 Dlgs 81/2008) e che, pertanto, aveva assunto un duplice incarico come nel caso di specie.