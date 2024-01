Retribuzione di posizione e di risultato: i chiarimenti della Cassazione

Nel lavoro pubblico, i dirigenti – in ragione del loro incarico – godono di una retribuzione che viene definita “accessoria” e che si compone di due voci: la retribuzione “di posizione” e la retribuzione “di risultato”. La prima è erogata come compenso per le responsabilità derivanti dalle mansioni svolte, mentre la seconda è volta a incentivare la performance ed è strettamente connessa agli obiettivi raggiunti.

La Corte di cassazione (sezione lavoro, 20 dicembre 2023, n. 35581), nel rimarcare la ...