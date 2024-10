Revisione dei flussi migratori, chiarimenti ministeriali

Diffuse le indicazioni operative riguardo ai flussi d'ingresso per l'anno 2025, tenendo conto delle novità introdotte dal Dl 145/2024 in materia di immigrazione

In data 24 ottobre 2024 è stata pubblicata la circolare congiunta MinLavoro-MinInterno n. 9032 avente ad oggetto i flussi di ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025.

Quanto ai contenuti della circolare ci si soffermerà su quanto di specifico attiene alle procedure, con una particolare attenzione gli adempimenti posti in capo alle Associazioni di cui all'articolo 24-bis del Testo Unico Immigrazione, in quanto rappresentano il corpus centrale delle...