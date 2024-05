Richiesta di aspettativa non retribuita per evitare il superamento del comporto

Assenze per malattia e infortunio – interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo – sussiste – organizzazione aziendale – interesse del datore di lavoro a non doversi far carico dei contraccolpi a tempo indefinito – predeterminazione astratta ex art. 2110, comma 2, c.c. – sussiste – accomodamenti ragionevoli – previa verifica ai fini della legittimità del recesso - necessità



La questione in esame è da ricondurre a quel punto di equilibrio fra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale astrattamente predeterminato nell’art. 2110, comma 2, c.c., rientrante nella più ampia categoria dei c.d. “accomodamenti ragionevoli”, gravanti il datore di lavoro dell’obbligo di previa verifica della possibilità di adattamenti organizzativi sostenibili nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE