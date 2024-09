Ricorso d’urgenza possibile solo per i lavoratori assunti

L’esclusione del candidato che aveva superato le prove selettive di assunzione per effetto del provvedimento medico di inidoneità non può essere contestata giudizialmente con lo strumento del ricorso d’urgenza previsto dall’articolo 700 del Codice di procedura civile. Ad avviso del giudice del lavoro di Bari, la domanda proposta in via cautelare con la quale il lavoratore, sul presupposto che la sua esclusione si ricollegasse a un provvedimento di inidoneità discriminatorio, ha richiesto la «assunzione...

