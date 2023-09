Rider, quando cessa l’attività iter anti delocalizzazione e licenziamento collettivo di Giampiero Falasca

Una società che chiude l’attività di delivery food nel territorio nazionale e comunica la cessazione del rapporto con tutti i rider titolari di un contratto di collaborazione incorre in una condotta antisindacale se queste persone svolgono, in concreto, prestazioni qualificabili come lavoro subordinato. In tale ipotesi, infatti, la chiusura dei rapporti avrebbe dovuto essere preceduta dal completamento della procedura di informazione e consultazione prevista dalla normativa anti delocalizzazioni (legge 234/2021) e della procedura di licenziamento collettivo.

Con questa forte presa di posizione il Tribunale di Milano ha emanato, ieri, un decreto che ha accolto l’azione per condotta antisindacale promossa da alcune organizzazioni di categoria aderenti alla Cgil (Nidil, Filcams e Filt) contro l’azienda Uber Eats, che nei mesi scorsi aveva deciso di cessare l’attività di consegna del cibo a domicilio.

Il decreto del Tribunale sviluppa il proprio ragionamento partendo dall’analisi della qualificazione dei rapporti di lavoro dei rider. Analizzando le modalità concrete di svolgimento della prestazione e i vincoli cui è soggetto un ciclofattorino, il decreto rileva che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti,i rider debbano essere qualificati come lavoratori subordinati. Questa qualificazione, secondo il decreto, è più corretta rispetto a quella di collaborazione organizzata dal committente, in quanto i rider non sono solo organizzati dal committente, ma si trovano in una situazione di effettiva e integrale «dipendenza», intesa quale messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie energie.

La qualificazione come lavoratori subordinati ha una conseguenza importante: prima di procedere alla comunicazione dei recessi, la società avrebbe dovuto attivare, con le organizzazioni sindacali ricorrenti, le procedure di consultazione previste in caso di delocalizzazioni in base all’articolo 1, commi 233 e seguenti, della legge 234/2021, che impone a chi vuole procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, di svolgere un approfondito percorso di esame congiunto.

Ulteriore conseguenza di tale ricostruzione, secondo il Tribunale, è che la società avrebbe dovuto attivare anche le procedure di informativa e consultazione previste dalla legge 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi.

Il giudice rileva, peraltro, che si arriverebbe alla stessa conclusione anche ammettendo che i rider si possano qualificare come collaboratori etero-organizzati. In tal caso, infatti, andrebbe rispettato l’articolo 2 del Dlgs 81/2015, che impone di applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione etero-organizzati.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale prende una decisione molto dura: dichiara la natura antisindacale della condotta aziendale, consistente nella omissione delle procedure anzidette, e ordina alla società di revocare tutti i recessi dai contratti di lavoro di coloro che svolgevano la prestazione di rider con account attivo il 14 giugno 2023. Ma il Tribunale non si ferma qui: ordina alla società di avviare con le organizzazioni sindacali ricorrenti, le procedure di confronto previste dalla legge 234/2021 e quelle di licenziamento collettivo previste dalla legge 223/1991 per chi aveva rapporti di collaborazione.

Una decisione che, per la portata e l’ampiezza dei suoi effetti, riporta alla ribalta la questione centrale che, dal caso Foodora in poi, si pone rispetto al lavoro dei rider: la difficoltà di inquadrarli negli schemi classici del lavoro. Una difficoltà che si scontra con la resistenza molto forte della giurisprudenza rispetto all’utilizzo di forme di qualificazione del rapporto diverse dalla subordinazione.