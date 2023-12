Riduzione dei premi Inail, le indicazioni operative per il 2024

Con la circolare 55/2023, pubblicata lo scorso 7 dicembre, Inail ha fornito le istruzioni per l’applicazione della riduzione sui premi e contributi prevista dalla legge 147/2013 e relativi alle ormai poche gestioni per le quali non è stato completato il procedimento di revisione tariffaria.

Si tratta dei premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le...