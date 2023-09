Rimborso chilometrico per il lavoratore sportivo di Beatrice Passerini









La domanda A seguito riforma lavoro sportivo, per il lavoratore sportivo (co.co.co.), alla luce dei Decreti Correttivi ultimo il D.L. 120, è consentito rimborsare il tragitto casa/svolgimento attività?

Il D.lgs. 120/2023 introduce delle modifiche in merito alla gestione dei rimborsi spese.

In primis occorre chiarire che la gestione cambia a seconda che si tratti di volontario sportivo, lavoratore sportivo o direttore di gara.

Nel caso fossimo di fronte ad un lavoratore sportivo (sia esso dipendente o co.co.co) i rimborsi spese seguono le regole ordinarie e comuni alla generalità dei lavoratori.

Ne deriva che non potranno essere rimborsate le spese relative al tragitto casa-lavoro, ma solo le spese...