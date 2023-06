Rinnovato il contratto collettivo nazionale dei consorzi di bonifica di Cristian Callegaro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È stato sottoscritto in data 23 maggio 2023 – da Snebi, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Filbi-Uil – il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 ottobre 2020 per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.



Per la parte economica è previsto un aumento per il biennio 2023-2024 pari al 4,95%, articolato come segue:

- 3,00% dal mese di giugno 2023

- 1,95% dal mese di luglio 2023



In base alla classificazione del personale, gli incrementi retributivi minimi e massimi saranno, rispettivamente...