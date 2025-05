Rinnovi Ccnl, norme disciplinari inapplicabili in modo retroattivo

Le norme disciplinari previste nel rinnovo del contratti collettivi nazionale di lavoro (Ccnl), in cui viene introdotta una fattispecie di addebito punita con sanzione conservativa, viceversa assente dal codice disciplinare del Ccnl scaduto, non possono applicarsi con effetto retroattivo, neppure in presenza di una clausola negoziale collettiva di retroattività.

Se è vero che rispetto alle previsioni collettive di contenuto retributivo è ammessa l’applicazione retroattiva, la stessa regola non può...