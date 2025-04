Rinunce e transazioni, l'assistenza sindacale deve essere effettiva

Lavoro ed occupazione – Rinunce e transazioni – Verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale – Impugnabilità – Esclusione - Effettività dell'assistenza sindacale – Necessità



Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c.