Stralcio delle cartelle, i contributi cancellati riconteggiabili anche con versamento rateale di Giuseppe Morina e Tonino Morina









Con un emendamento da inserire in sede di conversione in legge del decreto lavoro (Dl 48/2023), viene introdotta una norma per “ripescare” i contributi Inps cancellati in modo automatico.

L’annullamento dei contributi pensionistici ha potuto, infatti, comportare la conseguente cancellazione delle posizioni contributive di commercianti, artigiani lavoratori autonomi agricoli e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps. In questo contesto i contribuenti interessati al “ripescaggio” dovranno...