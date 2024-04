RSU ed RLS: le scadenze degli incarichi non sono collegate

Il RLS, acronimo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è, in base alle definizioni dell’articolo 2, Dlgs 81/2008, “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro”.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si configura, dunque, come un punto di riferimento per i lavoratori in relazione agli aspetti di prevenzione e protezione in ambiente di lavoro e, pertanto, fatto salvo quanto stabilito ...