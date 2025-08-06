Dispositivi di sicurezza utilizzabili senza accordo o autorizzazione
Formazione teorica e pratica di primo soccorso anche tramite infermieri
I dispositivi che consentono di garantire o migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro potranno essere utilizzati senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche se dagli stessi può derivare un controllo a distanza dei lavoratori. L’articolo 5 del disegno di legge contenente misure di semplificazione per le imprese, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, prevede infatti la modifica dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che...