Scorrimento della graduatoria e nuovo concorso: la scelta è rimessa all’Amministrazione

Scorrimento graduatoria di merito e indizione di nuovo concorso - procedure concorsuali – posizione soggettiva dell’idoneo non vincitore- il silenzio diniego della P.a - art.104 c.p.a: motivi aggiunti – illegittima sovrapposizione delle due procedure. Consiglio di Stato 29 aprile 2024, n. 3855



L’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. L’idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all’assunzione.