Secondo mandato per Tatiana Biagioni al vertice di Agi

Secondo mandato alla presidenza di Agi (avvocati giuslavoristi italiani) per l’avvocata fiorentina Tatiana Biagioni. Con l’elezione della presidente sono state confermate per il triennio 2024-2027 anche le altre cariche di vertice: i vicepresidenti Gianpiero Belligoli ed Enzo Morrico; il tesoriere Massimo Cundari; il segretario Corrado Guarnieri. Prosegue il lavoro della direttrice dell’ufficio di direzione e amministrazione Aurora Notarianni e del direttore della scuola di Alta formazione in diritto...

