Senza tesserino di riconoscimento sanzioni fino a 500 euro

Le modifiche apportate dalla legge 203/2024 in materia di lavoro semplificano ma non incidono sulle sanzioni in materia di tesserini di riconoscimento previsti per i lavoratori del settore edile che svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Il Collegato lavoro, infatti, ha modificato l’articolo 304, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del Dl 223/2006, che prevedevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro...