Sequestro di prevenzione dell'azienda e licenziamento disciplinare

Sequestro di prevenzione – amministratore giudiziario – risoluzione del rapporto di lavoro – procedimento disciplinare – garanzie – necessità – esclusione



In materia di sequestro di prevenzione delle aziende, la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, non richiede l'applicazione delle garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, essendo sufficiente una motivazione adeguata che richiami la misura adottata dall'autorità giudiziaria. Tale risoluzione non assume natura disciplinare ma è espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico.