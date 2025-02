Sgravio under 35 e apprendistato

La domanda E’ corretto considerare non ammissibile lo sgravio under 35 (articolo 1, comma 297, legge 197/2022), per un lavoratore che alla data di assunzione a tempo indeterminato con l’azienda Alfa, abbia in corso un contratti di apprendistato part time professionalizzate con l’azienda Beta iniziato in data antecedente alla predetta assunzione a tempo indeterminato con l’azienda Alfa.

L’incentivo under 36 di cui al c.297, art.1, L.197/2022 è, di fatto, una prosecuzione del medesimo incentivo di cui ai commi da 10 a 15, art.1, L.178/2020, che, a sua volta, è una versione modificata dell’incentivo originario e strutturale di cui ai cc. da 100 a 108, art.1, L.205/2017.

In particolare, già il comma 101, art.1, L.207/2017 affermava che “Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in ...