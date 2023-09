Sicurezza, formazione dei datori di lavoro ancora in stand-by di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza









Non è ancora operativo l’obbligo di formazione in materia di sicurezza a carico dei datori di lavoro, previsto dall’articolo 37, comma 7, del Dlgs 81/2008, come modificato dalla legge 215/2021 di conversione del Dl 146/2021. Perchè esso si realizzi, infatti, va posto in essere un accordo Stato Regioni di aggiornamento in materia formativa che avrebbe dovuto essere emanato il 30 giugno 2022.

La questione ha radici antiche. La sicurezza nei luoghi di lavoro non può prescindere, infatti, dalla formazione...