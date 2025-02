Sicurezza sussidiaria Federpol: rinnovato il contratto

L’accordo di rinnovo – sottoscritto in data 14 gennaio 2025 tra Federpol e Fesica Confsal – prevede, in particolare, un aumento strutturato in due tranche:

- la prima con decorrenza 1° gennaio 2025

- la seconda con decorrenza 1° gennaio 2026.

I nuovi importi delle retribuzioni sono quelli riportati nella tabella che segue.

In merito agli aumenti retributivi, l’articolo 60 del c.c.n.l. stabilisce che «qualora l’azienda abbia precedentemente concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di...