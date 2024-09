Skilling, upskilling e reskilling: la riqualificazione delle competenze

Qualora ci fosse la necessità di ampliare le conoscenze o di acquisire nuove competenze legate al campo in cui già si lavora, la ricerca del giusto percorso è quello di upskilling che aiuti ad aggiungere, allenare o aggiornare skills (competenze) alla propria professionalità. Qualora, invece, si è alla ricerca di un nuovo incarico all'interno della stessa azienda o si desidera provare a riposizionarsi, cercando un lavoro diverso, sia per facilitare il cambiamento che per dare forza al proprio curriculum, sarà più utile un percorso di reskilling. In ogni caso, il primo passo da compiere è riconoscere la propria necessità formativa per utilizzare gli strumenti giusti