Sono dovuti i contributi sull’indennità sostitutiva delle ferie

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettata a contribuzione previdenziale e a chiarirlo è la Corte di cassazione (ordinanza 9009/2024). L’indennità infatti, secondo i giudici, gode della stessa garanzia che l’articolo 2126 del Codice civile pone a favore delle prestazioni effettuate in violazione delle norme che tutelano il lavoratore, ponendosi in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative che sono state svolte quando il dipendente avrebbe dovuto dedicarsi al riposo...

