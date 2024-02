Sostegno del welfare familiare fino a mille euro

Una platea di 681.335 lavoratrici madri beneficiano quest’anno dell’esonero contributivo, il cosiddetto Bonus mamme, che per il solo 2024 è destinato anche alle donne assunte con contratto a tempo indeterminato con almeno due figli (a regime tre): in busta paga vale fino a 250 euro mensili. Le stesse madri figurano tra i 6,4 milioni di nuclei familiari che hanno ricevuto l’Assegno unico universale nel 2023, che ha interessato quasi 10milioni di figli, riconoscendo un importo di base per figlio minore...

