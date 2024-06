Speciale periodo di comporto e computabilità delle assenze per malattia di soggetto terzo

[1] In primis il riferimento va a Cass. n. 5296/1983, che ha affermato la seguente massima di diritto: “L’art. 9 l. 14 dicembre 1970 n. 1088 (che obbliga il datore di lavoro a conservare il posto di lavoro al dipendente affetto da tubercolosi per sei mesi dalla dimissione dal luogo di cura per intervenuta guarigione o stabilizzazione della malattia), ha introdotto una forma di comporto ex lege, di modo che il comporto ordinario (secco o per sommatoria) deve ritenersi prolungato per tale periodo qualora sia venuto a scadere nel corso del detto semestre.”

[2] Da ultimo, si veda la pronuncia Cass. n. 19936/2023, richiamata in motivazione, secondo cui: “L’ art. 9 della l. n. 1088 del 1970 (confermato in tale parte dall’ art. 10 della l. n. 419 del 1975 ), che ha previsto la sospensione del rapporto di lavoro per tutto il periodo in cui il lavoratore è affetto da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione della malattia, deve essere interpretato nel senso che la garanzia della conservazione del posto di lavoro non è limitata all’ipotesi di ricovero del lavoratore in un istituto di cura specializzato (sanatorio od ospedale), ma comprende qualsiasi modalità di cura, anche ambulatoriale o domiciliare, atteso che la finalità della citata norma è quella di vincolare il mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratore ammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo il verificarsi di uno dei due suddetti eventi (guarigione o stabilizzazione della malattia).”