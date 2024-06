Sportivi, diritto di immagine ed attività connesse

La domanda

Un’Agenzia cliente stipula accordi con Atleti (sportivi) dipendenti dello Stato ed autorizzati dal Ministero a prestare attività esterna alla pubblica amministrazione. Gli accordi riguardano proprio lo sfruttamento di immagine degli atleti che si impegnano a rendersi disponibilI per campagne pubblicitarie, foto, manifestazioni sportive o semplicemente le Agenzie utilizzano l’immagine per sponsorizzarli sui social. Le Agenzie fatturano a terzi e poi retribuiscono gli atleti con ritenuta d’acconto del 20%, senza applicare alcuna trattenuta previdenziale. Essendo gli atleti pubblici dipendenti, senza partita IVA e non iscritti a forme di previdenza professionistiche, è corretto non versare INPS?